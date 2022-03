Mann dømt til over fem års fengsel for overgrep mot datteren

NTB

En mann er i Hordaland tingrett dømt til fem år og fire måneders fengsel for et overgrep mot datteren sin da hun var sju år gammel.

Mannen er tiltalt for to overgrep mot datteren i perioden 2011 til 2013, i Bergen og en av omegnskommunene.

I Hordaland tingrett ble han sist uke dømt for det ene forholdet. I tillegg til fengselsstraffen må han betale datteren 280.000 kroner i oppreisning.

Aktor ba kun om domfellelse for det ene og tidligste forholdet, men uten å ville endre tiltalen, skriver Bergens Tidende. Ifølge avisen er bakgrunnen at jenta forklarte seg om et senere overgrep i en konkret stol, som ble kjøpt først året etter at det angivelige overgrepet fant sted.

Aktor påpekte at jenta ikke har kunnet gi en nøyaktig tidfesting av det siste overgrepet. Retten mener dette må etterforskes nærmere. I dommen heter det: «Fornærmedes forklaring rundt det andre overgrepet, tilsier ikke at hun lyver, slik tiltalte har anført».

Mannens forsvarer, Torbjørn K. Sognefest, sier i en epost til Bergens Tidende at klienten kommer til å anke. Han sier klienten registrerer at man etter dommen står igjen med ett straffbart forhold, og at han anker med mål om å bli frikjent for begge i kommende instans.