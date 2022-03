SV vil ha svar på hvordan Norge skal hindre selvforsyningskrise

Krigen i Ukraina øker det norsk behovet for selvforsyning, mener SV-nestlederen.

NTB

SV foreslår for Stortinget å be landbruksministeren gi en redegjørelse om hva regjeringen vil gjøre for å hindre selvforsyningskrise i Norge.