NTB

Landsstyremøte i Arbeiderpartiet

Partileder og statsminister Jonas Gahr Støre innleder møtet i Aps landsstyre tirsdag klokken 13. Regjeringen er under press fra flere hold for å håndtere flyktningstrømmen fra Ukraina og galopperende energipriser.

Finans Norge legger fram klimarapport

Direktør for skadeforsikring i Finans Norge, Hege Hodnesdal, presenterer årets klimarapport fra forsikringsorganisasjonen, der det legges fram skadedata fra forsikringsselskapene med vær- og naturskader siste tiårene.

Nye forhandlinger om Ukraina

Krigen i Ukraina fortsetter. I dag er det ventet at nye forhandlinger mellom ukrainske og russiske representanter skal starte i Istanbul i Tyrkia. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj skal i tillegg tale til det danske Folketinget, og FNs menneskerettsråd skal drøfte situasjonen.

Rettssak mot beryktet IS-kriger starter

Rettssak starter mot britiske El Shafee el-Sheik, et av medlemmene av IS-gruppa som gikk under kallenavnet The Beatles. Han er tiltalt for bortføringer, tortur og drap, blant annet for halshoggingen av flere amerikanske og britiske journalister og hjelpearbeidere. Rettssaken går for en amerikansk domstol i Virginia.

Norge møter Armenia

Det norske herrelandslaget i fotball tar imot Armenia på Ullevaal stadion. Norge er klare favoritter i det som er siste privatkamp før Nations League sparkes i gang, etter seier mot Slovakia sist kamp. Lite er kjent om lagoppstillingen på forhånd, utover at landslagssjef Ståle Solbakken bekreftet at Rosenborg-keeper André Hansen blir å se mellom stengene.