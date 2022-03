NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til 29. mars.

Zelenskyj sier han skal tale i Stortinget denne uken

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sier i en videotale at han skal holde tale i Stortinget denne uken. Han skal også holde tale i nasjonalforsamlingene i Danmark, Nederland, Hellas og Australia i løpet av uken, sier han.

– Det er viktig at disse talene ikke bare holdes foran politikere, men også foran samfunnene. Foran millioner av mennesker som ønsker å lytte til Ukraina og som er klare til å lytte for å hjelpe og gi støtte. Mennesker som føler at vi kjemper for vår felles frihet. En frihet for alle mennesker på jorda vår, sier Zelenskyj i videoen.

Brasils president på sykehus

Brasils president Jair Bolsonaro er innlagt på militærsykehus der han skal gjennomgå undersøkelser etter å ha følt seg uvel.

67 år gamle Bolsonaro ble knivstukket i magen av en psykisk syk mann under presidentvalgkampen i 2018. Siden da har han vært innlagt på sykehus flere ganger med mageproblemer.

Bolsonaro avsetter Petrobras-sjefen

Brasils president Jair Bolsonaro avsetter det statlige oljeselskapet Petrobras' toppsjef etter at drivstoffprisene har økt den siste tiden. Det bekrefter landets oljedepartement etter at opplysningene først ble lekket til brasiliansk presse.

Bolsonaro foreslår å erstatte Joaquim Silva e Luna, som har sittet i toppvervet siden april i fjor, med økonomen Adriano Pires, som har olje og gass som spesialfelt.

Smith ber om unnskyldning

Skuespiller Will Smith ber komiker Chris Rock om unnskyldning etter å ha slått ham under Oscar-utdelingen søndag.

I et Instagram-innlegg kaller Smith oppførselen sin «uakseptabel og utilgivelig».

Fly krasjet i supermarked i Mexico

Tre personer mistet livet og fire ble skadd da et småfly krasjet gjennom en vegg på et supermarked i utkanten av byen Cuernavaca like sør for Mexico by.

De tre som døde, var om bord på det tomotors King Air-flyet, som har plass til ni passasjerer. Det er uklart om de fire som ble skadd, var passasjerer eller kunder i butikken.

Angrep mot passasjertog i Nigeria

Væpnede menn har angrepet et tog med 970 passasjerer om bord nordvest i Nigeria. Ingen skal ha blitt drept, ifølge en sikkerhetskilde og venner av passasjerer på toget.

Angriperne utløste først en sprengladning som ødela jernbanelinjen, før de gikk om bord og begynte å skyte. Soldater var raskt på stedet og angriperne forsvant fra stedet, ifølge sikkerhetskilden, som legger til at togvognene er skuddsikre.