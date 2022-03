Haram-splid havner på regjeringens bord

NTB

Ap og Sp strides lokalt om hvordan den nye kommunegrensa til Haram skal tegnes etter splittingen fra Ålesund. Nå må partiene løse det sammen i regjering.

I mars stemte over 70 prosent av innbyggerne i Haram kommune for å splittes opp fra Ålesund kommune. De fikk ønsket sitt, og resultatet ble at Haram skilles ut.

Med Ap sin støtte har imidlertid Ålesund kommune sendt en søknad om en grensejustering av Haram kommune, som innebærer at den nye kommunen mister om lag halvparten av innbyggerne, skriver Klassekampen.

Sp er lokalt imot denne løsningen, og gruppeleder Lisa Alvestad i Ålesund Sp sier hun frykter at konflikten kan skape splid mellom Sp og Ap i regjering dersom Sp ikke får gjennomslag for at hele Haram skilles ut fra Ålesund.

– Jeg regner med at Ap nasjonalt kanskje kan se det litt større bildet og følge lovnadene i Hurdalsplattformen, og ikke følge fraksjonen i Ap i Ålesund som ønsker å ta halve Haram, sier hun til avisen.

Kommunalminister Bjørn Arild Gram (Sp) får denne uken besøk av sine opprørte partifeller fra Haram. Kommunen ble tvangssammenslått med Ålesund i 2017. Han sier han ikke frykter intern strid i regjeringen.

– Det er det ingen grunn til å spekulere på. Vi har en hurdalsplattform som ligger i bunnen, så skal vi følge både loven og Hurdalsplattformen her og ha greie prosesser rundt det, sier han til samme avis.