Mann tiltalt for å ha knivstukket tilfeldig kvinne ti ganger

NTB

En mann i 50-årene er tiltalt for å ha knivstukket en tilfeldig kvinne ti ganger på Rosenhoff i Oslo i fjor sommer. Påtalemyndigheten vil be om forvaring.

Det var i 22.50-tiden 2. august i fjor at mannen gikk til angrep på kvinnen på en gangvei ved undergangen til Fagerheimgata i Oslo.

Der påførte han kvinnen ti stikk- og sårskader, der tre av stikkene var mot brystet og medførte store indre blødninger, skriver statsadvokat Jeanette Westlund Hegna i tiltalen.

Der varsler hun at det kan bli aktuelt å be om forvaring for mannen når saken går i Oslo tingrett fra 19. til 22. april.

Mannen er i tillegg tiltalt for å ha truet med å drepe en mann som kom til da han hørte kvinnen skrike. Da vitnet ba mannen stoppe, sa den tiltalte:

«La meg gå, hvis ikke så dreper jeg deg».

– Påtalemyndigheten ser svært alvorlig på denne saken fordi vi mener at det er begått et uprovosert drapsforsøk ute i det offentlige rom, mot en tilfeldig person uten kjennskap til tiltalte fra før, sier Hegna til TV 2.

Kanalen har tidligere skrevet at mannen i 2019 ble dømt til ti måneders fengsel for å ha truet en annen tilfeldig kvinne med kniv.