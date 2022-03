Sørlandet sykehus må betale forelegg på 1 million kroner

NTB

Statsadvokaten har omgjort Agder politidistrikts henleggelse og har ilagt Sørlandet sykehus et forelegg på én million kroner, skriver Fædrelandsvennen.

– Vi forstår begrunnelsen slik at Sørlandet sykehus får en reaksjon fordi våre overordnede systemer ikke har vært gode nok, sier administrerende direktør Nina Mevold til avisa.

Saken dreier seg om en lege som ikke hadde tilstrekkelig godkjenning for å gjennomføre operasjonene han utførte ved sykehuset i Flekkefjord. Da dette ble avdekket, ble han flyttet til Kristiansand, der han fikk fortsette å operere.

Sykehuset skal ha latt legen uten ortopedutdanning jobbe som ortopedisk overlege ved sykehuset i elleve år.

Sykehusdirektør Nina Mevold siteres i en pressemelding fra sykehuset på at det i denne saken pekes på systemet og ikke på enkeltpersoner. Hun opplyser at sykehuset har iverksatt et grundig arbeid for å kunne lære av de feil som er gjort.