Fortsatt livstruende for mann som ble tatt av snøskred i Troms

En mann er fortsatt livstruende skadd etter å ha blitt tatt av et skred på Blåruttinden i Balsfjord i Troms søndag.

Mannen var del av et turfølge på til sammen fem menn som ble tatt av snømassene da skredet gikk i 11.45-tiden.

På Twitter opplyser Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) at tilstanden til en av de to hardt skadde mennene er stabil, mens situasjonen fortsatt er livstruende for den andre. De tre øvrige er lettere skadd.

Turfølget gikk på vestsiden av fjellet opp en renne mellom Leirbakktinden og Blåruttinden i Malangen.

Skredfaren i området var på søndag satt til faregrad 2, moderat.

De skredtatte ble ifølge avisa Nordlys hjulpet av et annet turfølge i området før et helikopter ankom og fløy dem til UNN.

Alle er ifølge sykehuset menn i 20- og 30-årene. To av dem er utenlandske statsborgere. De pårørende er varslet.