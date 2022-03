Avgjørende mekling i industrien – fare for storstreik

NTB

Over 28.000 ansatte kan bli tatt ut i streik fredag om ikke Fellesforbundet og Parat blir enige med Norsk Industri. Meklingen starter mandag formiddag.

Søndag ettermiddag ble det klart at forsøket på frivillig mekling i de to oppgjørene ikke nådde fram. Dermed har Riksmekleren innkalt til tvungen mekling mandag klokka 11. Fristen for å bli enige er midnatt natt til fredag.

Fellesforbundet har varslet plassfratredelse for 27.600 medlemmer i over 950 bedrifter, mens Parat kan ta ut rundt 1.000 medlemmer i om lag 60 bedrifter i første omgang.

Et viktig krav for arbeidstakersiden er å styrke kjøpekraften i en tid da krigen i Ukraina bidrar til økende priser både på mat og strøm. Arbeidsgiverorganisasjonen Norsk Industri frykter på sin side at for store lønnsøkninger vil gå ut over bedriftenes evne til å konkurrere internasjonalt.