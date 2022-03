Nordmenn lite treningsvillige etter pandemien

Nordmenns treningsiver har ikke tatt seg opp etter koronapandemien. faktisk er det noen færre som trener nå enn under pandemien. Illustrasjonsfoto: Kyrre Lien / NTB

NTB

Treningsiveren til nordmenn har ikke økt etter at landet har gjenåpnet. Til tross for åpne treningsstudioer viser en fersk undersøkelse at det er motsatt.