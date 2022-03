NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til mandag 28. mars.

Ingen Oscar til «Verdens verste menneske»

Filmen «Verdens verste menneske» vant ingen Oscar-pris under årets utdeling, verken i kategorien beste internasjonale film eller beste originalmanus.

Prisen for beste internasjonale film gikk til japanske «Drive My Car», mens prisen for beste originalmanus gikk til Kenneth Branagh for «Belfast».

Zelenskyj: Vårt mål er fred og normalt liv

Ukrainas mål er å oppnå fred og tilbakevending til et normalt liv så fort som mulig, sier president Volodymyr Zelenskyj i en videotale i natt i forkant av nye samtaler med Russland.

Presidenten sier også at suverenitet og territoriell integritet fortsatt vil være prioriterte temaer i den kommende runden med samtaler med Russland, som skal starte i Tyrkia i dag eller i morgen.

Ukraina ber FN sikre Tsjernobyl

Ukrainas visestatsminister Iryna Veresjtsjuk frykter radioaktive utslipp fra Tsjernobyl og oppfordrer FNs sikkerhetsråd til å iverksette umiddelbare tiltak for å demilitarisere eksklusjonssonen i Tsjernobyl og sende en spesialdelegasjon.

Hun viser til at russiske styrker fortsetter å militarisere området rundt det nedlagte kraftverket, der det er lagret radioaktivt materiale etter eksplosjonen i 1986, og frykter at russisk aktivitet kan påføre anlegget skader som fører til utslipp av store mengder radioaktivt støv.

Biden vil ikke ha regimeendring i Russland

USAs president Joe Biden sier at han ikke ba om regimeendring i sin tale i Warszawa i helgen. – Nei, er svaret Biden nå har gitt til journalister på spørsmål om tok til orde for regimeendring i Russland i talen.

– For Guds skyld, denne mannen kan ikke forbli ved makten, sa Biden i talen.

Kontroll på brann i Gjemnes

Brannmannskapene fikk i natt kontroll over en kraftig brann i Gjemnes i Kvalvåg i Møre og Romsdal. Kraftig vind ga utfordringer i slukningsarbeidet.

Brannen oppsto i et bolighus rett før klokka 23 i går kveld. Alle beboere ble reddet ut av huset og ingen ble skadd.

Nye målpoeng til Zucca i Wild-seier

Mats Zuccarello fortsatte sin rekordsesong og hadde målgivende på alle Minnesota Wilds mål da de vant 3–2 over Colorado Avalanche i NHL i natt norsk tid.

Zuccarello, som er inne i en rekordsesong i NHL, fikk dermed tre nye målpoeng i kampen, og er nå oppe i 48 målgivende og 19 scoringer på 56 kamper hittil denne sesongen. Zucca fikk like over 17 minutter på isen og er nå oppe i 67 målpoeng totalt.