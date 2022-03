Norges Oscar-nominerte før utdelingen: – Vi har vunnet allerede

Anders Danielsen Lie, Joachim Trier, Renate Reinsve og Eskil Vogt er forberedt på at de kanskje ikke vinner pris søndag kveld. Men de koser seg allikevel i Hollywood. Her fra pressetreffet tidligere i uken.

NTB

Gjengen bak «Verdens verste menneske» er overhodet ikke redd for å dra skuffet hjem fra Hollywood hvis de ikke får noen Oscar-statuett.

– Det lever vi veldig, veldig godt med, må jeg innrømme, sier Eskil Vogt til NTB.

Natt til mandag norsk tid kan han sammen med regissør Joachim Trier vinne en historisk Oscar for beste originalmanus for «Verdens verste menneske». Filmen kan også bli den første norske som vinner en pris for beste internasjonale film.

– Jeg føler vi har vunnet allerede. Jeg tenker at hvis jeg dør i et flykrasj om 20 år, så kommer det til å stå «Oscar-nominert manusforfatter dør i flykrasj», så det kommer til å henge ved selv om vi ikke vinner, sier Vogt.

Han påpeker at de overhodet ikke ventet å bli Oscar-nominert for filmen, og at det ikke var noe de jobbet for.

– Dette er bare bonuser, og det er jo helt fantastiske bonuser. Herregud, vi er Oscar-nominert, sier han.

Reinsve: – Helt surrealistisk

Den høytidelige Oscar-utdelingen foregår i storsalen i Dolby Theatre i Hollywood. Showet sendes live over hele verden og ledes i år av Regina Hall, Amy Schumer og Wanda Sykes.

På den røde løperen dukker flere nordmenn opp. Kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap) er til stede. Det samme er hovedskuespillerne, regissør, fotograf, klipper og produsenter for «Verdens verste menneske».

– Det er bare ekstremt gøy å være med, å kunne være på den festen. Det er jo noe man har fulgt med på hele livet. Og sett på avstand. Og så skal vi plutselig delta. Det er helt surrealistisk. Det blir så gøy, sier hovedrolleinnehaver Renate Reinsve.

Hun vurderer sjansene for å vinne som moderate, men sier at hun absolutt ikke blir skuffet hvis det ikke går veien.

Medskuespiller Anders Danielsen Lie sier at han ikke engang har tenkt på muligheten for at de skal vinne.

– Jeg har ikke gått inn i det scenarioet engang, sier han.

– Usannsynlig at Norge vinner

Hos bettingselskapene og filmekspertene er den japanske filmen «Drive my car» storfavoritt til å stikke av med prisen for beste internasjonale film, mens «Licorice Pizza» vurderes som favoritt til beste originalmanus.

– Vi mener det dessverre for norske filmfans virker veldig usannsynlig at «Verdens verste menneske» vinner en pris under Oscar-utdelingen, sier sjef Adam Vella i bettingselskapet Bettson i en pressemelding.

Uansett har Norge allerede sanket hjem én Oscar-statuett i år, en historisk Æres-Oscar som fredag ble tildelt Liv Ullmann. Dersom «Verdens verste menneske» ikke skulle få pris, har Norge også noen «reservesjanser» gjennom to nominerte filmer som har norske co-produsenter, nemlig «Flukt» og «Writing with fire».

Følger sendingen

«Verdens verste menneske-regissør Joachim Trier påpeker at det uansett er utrolig å være nominert. Han er takknemlig for entusiasmen det har skapt i Norge.

– Vi har fått masse mailer fra folk som sier de skal være våkne og følge med på sendingen. Det synes jeg er utrolig hyggelig. Sånn har jo vi holdt på i alle år selv, sett Oscar og vært oppe til tidlig om morgenen, sier han.

Gjengen bak filmen legger bak seg noen ekstremt travle måneder, med reising og promoteringsarbeid verden over. I Hollywood har de denne uken vært med på en rekke arrangementer sammen med andre nominert og kjendiser.

Det er de over 10.000 medlemmene i Oscar-akademiet som avgjør hvem som stikker av med prisene. Stemmegivningen ble avsluttet tirsdag, og dermed har det vært mulig å senke skuldrene litt den siste uken for de nominerte.

– Alt er egentlig avgjort, bare at ingen vet resultatet. Så ingenting vi gjør nå, har noe utslag på hvem som vinner pris eller ikke, sier Vogt.

– Nå kan vi være teite og fulle og smile med venner, sier Trier.