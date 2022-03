Elsparkesykler endret skadestatistikken i Bergen

Elsparkesyklene har bidratt til at det igjen er flere skader etter trafikkulykker enn fallulykker blant dem som kommer til traumesenteret på Haukeland. Illustrasjonsfoto: Annika Byrde / NTB

NTB

I 2020 var det for første gang flere fallskader enn trafikkskader på traumesenteret ved Haukeland i Bergen. Så kom elsparkesyklene og endret balansen.

– Tradisjonelt er 40 prosent av pasientene våre trafikkskadde syklister, fotgjengere, MC-førere eller bilister. Fallulykker er den andre store gruppen. Dette året hadde vi for en gangs skyld flere fallskader enn trafikkskadde, sier overlege Thomas Geisner til Bergensavisen. Geisner leder det regionale traumesenteret ved Haukeland universitetssjukehus.

Med det nye fremkomstmiddelet kom det en ny skadekategori, og tallet på trafikkskader økte igjen, forteller overlegen.

– De fleste ulykkene med løperhjul er eneulykker, men de alvorligste skjer der brukeren blir påkjørt av et større kjøretøy, sier han.

– Pasientene vi får inn har gjerne fått bråstopp, vippet over styret og gått rett på trynet uten å ta seg for. Resultatet er alvorlige ansikts- og hodeskader, samt at de slår ut eller knuser tenner.

Siden sommeren har traumesenteret behandlet 43 stygge elsparkesykkelskader. Leger og sykepleier ved Haukeland venter en økning når våren og sommeren kommer og flere tar tohjulingene i bruk.