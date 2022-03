NTB

Dette er blant de ventede hendelsene i dag. søndag 27. mars.

Statsministeren besøker øvelsen Cold Response

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) besøker norske og utenlandske styrker i området rundt Bardufoss. Besøket varer mellom klokken 9.30 og 17.30.

Støttekonsert for Ukraina

Den ukrainske ambassaden inviterer til å overvære en TV-overført støttekonsert til inntekt for Ukraina. Musikere, artister, samfunnsaktivister, tankeledere, skuespillere, idrettsutøvere og frivillige fra hele verden vil støtte Ukraina under den to timer lange sendingen.

Oscar-utdelingen

Den årlige Oscar-utdelingen foregår i Los Angeles i USA, og starter klokken 2 norsk tid natt til mandag. Den norske filmen «Verdens verste menneske» er nominert for både beste utenlandske film og beste manus.

Formel 1 og 2

Søndag er det sesongens andre VM-runde i Formel 1 og 2 i Jeddah i Saudi-Arabia. Norske Dennis Hauger endte fredag blant de ti beste i Formel 2-kvalifiseringen. Samme dag oppsto det usikkerhet om hvorvidt helgens løp i Saudi-Arabias Grand Prix kunne gjennomføres, etter at houthi-opprørere i Jemen skøyt en rakett mot et stort oljedepot i Jeddah. Konkurransene går likevel som planlagt, opplyste arrangørene lørdag. Formel 2-løpet starter søndag klokken 14.55 og Formel 1 starter klokken 19.

Ski-NM

Ski-NM i langrenn fortsetter i Harstad søndag. Therese Johaug går langrennsstafetten for IL Nansen sammen med kusinen Gyda Westvold Hansen, som vant verdenscupen i kombinert denne sesongen. Ingeborg Østgård går også for Nansen på stafetten over 3 x 5 kilometer. Den starter klokken 10.