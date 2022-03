Foto: Ukrainas presidentkontors presseavdeling via AP / NTB

NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til søndag 27. mars.

Zelenskyj krever kampfly og mer utstyr



Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sier landet har ventet for lenge og oppfordrer på nytt Nato til å sende kampfly og flere våpensystemer til landet.

Han viser til situasjonen i den beleirede havnebyen Mariupol og sier det er umulig å skyte ned russiske raketter med hagle og maskingevær. Ukraina trenger flere stridsvogner og kampfly, uttaler presidenten.

FN fordømmer angrep fra begge sider i Jemen

FNs generalsekretær António Guterres fordømmer houthi-opprørernes angrep mot et oljedepot i Saudi-Arabia, og den saudiledede koalisjonens luftangrep mot Jemen. Alle parter i konflikten må vise selvbeherskelse, uttaler Guterres.

Det var fredag at et rakettangrep fra houthiene traff et oljedepot i Jeddah i Saudi-Arabia. Landet svarte natt til i går med å gjennomføre luftangrep mot Jemens houthi-kontrollerte hovedstad Sana og havnebyen Hodeida. Ifølge FN ble sju sivile drept i Sana.

Sommertiden er her

Natten var en time kortere enn vanlig da vi gikk over til sommertid og stilte klokken en time fram klokken 2. Det gir oss en time mer med lys på ettermiddagen og kvelden. Samtidig risikerer de som glemmer å stille klokken, å komme for sent på jobb mandag morgen.

Ferdskriver funnet etter flystyrt i Kina

Den andre av de to såkalte svarte boksene, ferdskriveren til passasjerflyet som styrtet sør i Kina tidligere i uken, er funnet. Det meldte det statlige kinesiske nyhetsbyrået Xinhua i natt norsk tid.

Flyet fra China Eastern var på vei fra Kunming til Guangzhou mandag da det styrtet i en fjellside med 132 personer om bord. Alle omkom. Taleregistratoren ble funnet onsdag.

Ny Zuccarello-assist i hjemmeseier

For andre gang på rad sikret Minnesota Wild seg en 3-2-seier på overtid. Igjen bidro Mats Zuccarello med en assist, denne gangen mot Columbus Blue Jackets. Zuccarello fikk et drøyt kvarter på isen i Xcel Energy Center i St. Paul denne gangen.

Foo Fighters-trommeslageren hadde brukt stoff

Colombianske etterforskere sier det er funnet ti ulike substanser, blant dem marihuana, opioider og antidepressiver, i kroppen til Foo Fighters-trommeslager Taylor Hawkins. De spesifiserer ikke om stoffene forårsaket 50-åringens dødsfall.

Hawkins ble funnet død på et hotellrom i Colombias hovedstad Bogotá fredag, der Foo Fighters skulle holde konsert.