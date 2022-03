Finnmarkskommuner vil hjelpe flyktninger og øke innbyggertallet

NTB

Tusener av flyktninger har kommet fra Ukraina til Norge. I Finnmark vil flere kommuner slå to fluer i ett smekk: hjelpe folk på flukt og få flere innbyggere.

Nordkapp kommune ser muligheten til å snu trenden med fraflytting som gjør at det nå bor færre enn 3.000 mennesker der, skriver NRK.

– Hvis vi klarer å integrere flyktninger her og bosette dem på en god måte, tror jeg det er en ressurs for distriktene, sier fungerende ordfører Tor Mikkola. Han understreker at kommunen først og fremst ønsker å hjelpe.

Helge Eide i kommuneorganisasjonen KS minner om at det er fordeler og ulemper for små kommuner som vil ta inn mange flyktninger.

– Hvert eneste menneske som kommer, representerer en berikelse i form av sin erfaring og mulighet til å delta i det lokale fellesskapet. Samtidig er det ingen tvil om at å gi et godt integreringstilbud representerer utfordringer for kommunene, sier Eide som er områdedirektør for samfunn, velferd og demokrati i KS.

Sør-Varanger hadde planer om å ta imot 28 flyktninger i år, men la på til 500 etter at krigen i Ukraina startet.

– Foreløpig har vi ikke fått noen anmodning om å bosette ukrainske flyktninger eller andre nasjonaliteter utover de 28, sier ordfører Lena Norum Bergeng.

Det er heller ikke sikkert at de som kommer blir værende, påpeker Eide.

– Vi vet ikke hvor lenge behovet for å søke trygghet vil være til stede.