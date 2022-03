Fare for flom i Trøndelag og Nordland

NTB

Mye nedbør og stigende temperaturer fører til fare for flom og jordskred i Trøndelag og sørlige deler av Nordland søndag. Samtidig er det ventet kraftig vind.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har sendt ut farevarsler på gult nivå for flom og jord- og flomskred. Ifølge Meteorologisk institutt er det ventet mellom 40 og 80 millimeter nedbør i Nord-Trøndelag og på Helgeland fra søndag formiddag til mandag morgen. Nedbøren kommer først som sludd og snø, før den vil gå over til regn under 600-1.200 meter over havet.

Lokale oversvømmelser

Vannføringen ventes å øke i små og mellomstore bekker og elver i løpet av søndag på grunn av nedbøren og snøsmelting, og det kan føre til lokale oversvømmelser. Den økte vannføringen kan også føre til isgang med påfølgende fare for lokale oversvømmelser. Vannføringen ventes å minke igjen når temperaturen faller og nedbøren avtar i løpet av natt til mandag.

– Sikre verdier

All nedbøren kan også føre til jord- og flomskred, og utsatte bane- og veistrekninger kan bli stengt.

Folk som bor i de aktuelle områdene, blir bedt om å sikre og flytte verdier bort fra utsatte områder. Stikkrenner, kummer og andre vannveier bør renses for snø, is, jord, grus, kvist og løv slik at vannet kan renne uhindret.

Full storm

Det er også ventet svært kraftig vind i Midt-Norge, ifølge Meteorologisk institutt. Fra sent søndag ettermiddag til mandag formiddag blir det vestlig liten til full storm med vindkast på 30–35 meter i sekundet på Nordmøre og i Trøndelag.

Den kraftigste vinden er ventet på kysten og i fjellet.