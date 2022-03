NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til lørdag 26. mars.

Ullmann fikk sin Æres-Oscar

Som første nordmann noensinne er Liv Ullmann tildelt Æres-Oscar. Prisen er Norges tredje Oscar-statuett gjennom tidene.

– Jeg er stolt. Jeg er kjempestolt, sa Ullmann til norsk presse dagen før prisutdelingen. I tillegg ble også Samuel L. Jackson og Elaine May hedret med Æres-Oscar. Den høythengende prisen ble delt ut i en lukket seremoni i Hollywood to dager før resten av Oscar-statuettene deles ut. Med to nominasjoner til «Verdens verste menneske», kan det bli flere statuetter til Norge i år.

Zelenskyj: Russland er påført store tap

Russiske styrker er blitt påført store tap, og den eneste logiske utveien for Russland er å innlede samtaler, sier Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj.

I videotalen sier han også at lidelsene i den beleirede havnebyen Mariupol forverres. Titusener av mennesker er innesperret uten mat, vann eller varme, og Zelenskyj anklager Russland for å hindre humanitær hjelp fra å slippe inn i byen.

Saudiledet luftangrep mot Jemen

Den saudiledede koalisjonen iverksatte i natt luftangrep mot Jemen etter at houthi-opprørere skjøt en rakett som traff et oljedepot i Saudi-Arabia i går ettermiddag.

Det er ikke kommet meldinger om drepte eller sårede i rakettangrepet mot oljedepotet, men angrepet utløste kraftig brann. Svart røyk veltet opp fra anlegget. Ved soloppgang i dag var det fortsatt mye røyk over byen.

Færre vil starte privatskole

Antall søknader om å starte privatskole i Norge har falt fra 48 i 2018 til 10 i år. Det gleder kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap).

– Jeg synes nedgangen er veldig positiv. Det betyr at også de som starter privatskoler, oppfatter regjeringens signaler om at vi ønsker å styrke fellesskolen, sier Brenna til VG. De siste ti årene er det blitt 96 flere private skoler i Norge, mens det er blitt 266 færre offentlige skoler, viser tall fra Utdanningsdirektoratet.

Ruud enkelt videre i Miami

Casper Ruud tok kontroll fra start og vant sin første kamp i ATP-turneringen i Miami med sifrene 6-1, 6–2. Ruud som er ranket som nummer 8 i verden brøt serven til Henri Laaksonen – som ligger på 68. plass – to ganger i det første settet. Også i andre sett brøt han Laaksonens serve to ganger, men trengte ett game mer for å vinne 6–2. I neste runde møter Ruud Aleksander Bublik fra Kasakhstan.

Foo Fighters-trommeslager er død

Foo Fighters' trommeslager Taylor Hawkins er død, 50 år gammel, opplyste bandet på Instagram og Twitter i natt norsk tid. Bandet var da i Bogotá i Colombia der de noen timer senere skulle ha stått på scenen.

Hawkins, som ble med i Foo Fighters i 1997, ble funnet død på et hotellrom i byen. Ingen dødsårsak er oppgitt. Han etterlater seg kone og tre barn.