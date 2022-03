Over seks års fengsel for tre sovevoldtekter

NTB

En mann i 30-årene er i lagmannsretten dømt til seks år og tre måneders fengsel for tre såkalte sovevoldtekter. Han ble frifunnet for to voldtekter.

Straffen i Borgarting lagmannsrett er kortere enn i Buskerud tingrett. Der ble mannen dømt til ni års fengsel.

Mannen var tiltalt for voldtekt av fem kvinner som ikke var i stand til å motsette seg det «på grunn av søvn eller beruselse, eventuelt i kombinasjon». Alle hendelsene skjedde ifølge tiltalen i Drammen mellom 2016 og 2018.

Retten kom til at straffen for de tre voldtektene mannen ble kjent skyldig i, er fengsel i opp mot åtte år. Han har fått 20 prosent strafferabatt fordi saken har blitt liggende i drøyt halvannet år.

På to av punktene i tiltalen kommer lagmannsretten til at det ikke er ført tilstrekkelig bevis for straffskyld. Flertallet i lagmannsretten kom imidlertid fram til at mannen må betale oppreisningserstatning på 150.000 kroner til hver av de fem kvinnene.

Flertallet understreker at avgjørelsen om oppreisning ikke rokker ved at den tiltalte er å anse som uskyldig i strafferettslig sammenheng på de to siste punktene i voldtektstiltalen.