Derfor har Helsedirektoratet sluttet med daglige innleggelsestall

NTB

Helsedirektoratet har sluttet å oppdatere daglig om antall innlagte med coronaviruset. Helsedepartementet sier det er fordi epidemien har passert toppen.

Den daglige innleggelsesstatistikken har vært hyppig brukt av norske medier i løpet av coronapandemien, og innleggelsestallene har den siste tiden vært på rekordhøyt nivå i forbindelse med omikronvarianten og gjenåpning av samfunnet.

Likevel er den daglige innleggelsesstatistikken droppet. Helse- og omsorgsdepartementet sier det skjer etter en samlet vurdering av tilgjengelige overvåkingsdata.

– Disse dataene viser at smittespredningen fortsatt er på et høyt nivå, men at epidemien har passert toppen og viser en klart synkende trend. Folkehelseinstituttet legger daglig ut tall fra overvåkingen, inklusive tall på nye innleggelser i sykehus. Det vurderes derfor ikke som hensiktsmessig å fortsette med daglige rapporteringer om antall innlagte med coronavirus, skriver de til NTB.

De legger til at Helsedirektoratet vil legge ut ukentlige oppdateringer isteden.

– Rapporteringsrutiner vil på kort varsel kunne endres dersom smittesituasjonen på nytt skulle utvikle seg i en negativ retning, skriver departementet.

Departementet opplyser vider at både FHI og Helsedirektoratet vil fortsette med sine ukesrapporter.

– FHIs ukesrapporter gir oversikt over blant annet den epidemiologiske situasjonen, mens Helsedirektoratets rapport gir i hovedsak oversikt over belastningen på helsetjenestene, skriver departementet.