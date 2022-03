Det kan bli digital løsning for dødsboskifte

Kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram (Sp) vil gjøre det lettere for etterlatte å vite hva de skal gjøre når et familiemedlem dør.

NTB

Regjeringen vil endre arveloven for å muliggjøre digitalt skifte av dødsbo. – Det skal løse de byråkratiske flokene, sier kommunalministeren.

– I dag er prosessen etter dødsfall komplisert og papirbasert. Vi jobber nå med en digital dødsboløsning som skal løse noen av de byråkratiske flokene. Men for at det skal være lovlig å dele data digitalt via en digital dødsboløsning, må arveloven endres, sier kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram (Sp) i en pressemelding.

En kartlegging Digitaliseringsdirektoratet har foretatt, viser at flere sliter med å vite hva de skal gjøre når et familiemedlem dør, og i hvilken rekkefølge. I programmet «Dødsfall og arv» jobber direktoratet med å løse flere av disse utfordringene. Ett av tiltakene er en digital dødsboløsning som etter planen skal være klar i løpet av neste år.

Fredag opplyser direktoratet at de har sendt et lovforslag til Stortinget om å endre arveloven.

– Det foreligger i dag ikke et regelverk som muliggjør digital deling av data mellom arvinger og private og offentlige virksomheter via en digital dødsboløsning. Vi foreslår derfor endringer i arveloven som gjør dette mulig, sier Gram.

Den digitale dødsboløsningen vil forenkle prosessene for de etterlatte, blant annet gjennom digitalisering og deling av data. Løsningen skal gi automatisk oversikt over den avdødes formue og gjeld, skatteopplysninger, eiendom, kjøretøy, forsikring og pensjon og eventuelle testamenter som er registrert i tingretten.