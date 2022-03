John Christian Elden får kritikk fra Advokatforeningen i kjendismanager-sak

NTB

Advokatforeningens disiplinærutvalg mener at John Christian Elden opptrådte i strid med god advokatskikk da han sa ja til å representere manager Erland Bakke.

Elden får kritikk for å ha opptrådt i strid med Regler for god advokatskikk punkt 3.2.1, skriver VG. I punktet står det:

«En advokat skal ikke påta seg oppdrag hvis det som følge av oppdraget oppstår risiko for brudd på advokatens lojalitet og fortrolighet overfor klientene eller brudd på advokatens plikt til uavhengighet.»

Kritikken kommer etter at artist Kim Wigaard klaget inn Elden for disiplinærutvalget i Advokatforeningen for brudd på reglene om interessekonflikt.

Wigaard ble i flere år representert av Elden Advokatfirma. Artisten har benyttet seg av advokater i firmaet i en konflikt mot sin tidligere manager Erland Bakke, som blant annet anmeldte Wigaard for voldtekt. Anmeldelsen ble senere henlagt.

I november i fjor fikk Wigaard vite at Elden Advokatfirma, ved partner John Christian Elden, hadde blitt leid inn av Bakke for å forhindre VG i å omtale voldtektsanmeldelsen.

Tross kritikken på ett punkt, frifinner disiplinærutvalget Elden for anklagene om dobbeltrepresentasjon, klientkollisjon og oppdrag mot tidligere klient.

– Advokater må tåle kritikk. Jeg merker meg at utvalget sier de finner avgjørelsen tvilsom og bruker mildeste reaksjonsform, samt at jeg er frifunnet for alle anklager om dobbeltrepresentasjon og oppdrag mot egen klient, sier Elden.

Elden vurderer nå om han skal anke klagesaken.