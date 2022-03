USA-general i Norge: Våre soldater må være klare når som helst

NTB

Amerikanske styrker deltar med både luft-, sjø,- og landstyrker på Nato-øvelsen Cold Response i Norge. Ukraina-krigen gjør soldatene skjerpet, sier general.

– Ukraina-krigen gjør denne øvelsen bare enda mer relevant, sier general David H. Berger i det amerikanske marinekorpset (USMC).

Berger og de amerikanske styrkene befinner seg for tiden i Nord-Norge i forbindelse med Nato-øvelsen Cold Response som varer til april. Amerikanerne stiller tungt med både sjø-, luft- og landstyrker.

Fire amerikanske soldater omkom da et amerikansk militærfly som deltok på øvelsen, styrtet i Gråtådalen i Nordland i forrige uke. Ulykken har preget de amerikanske soldatene. I tillegg danner krigen i Ukraina et dystert bakteppe for øvelsen.

Men generalen mener krigen bare gjør soldatene enda mer skjerpet.

– Det gjør det hele mer ekte. Våre soldater følger nøye med på situasjonen i Ukraina og vet at de er nødt til å være klare. De vet at de ikke vil få tid til å forberede seg dersom noe skulle skje – de må være klare umiddelbart, sier Berger.

Russisk grense mot nord

Norge har en lang tradisjon for å være vertskap for store internasjonale militære øvelser. Det norske terrenget med fjorder og bratte fjell er skreddersydd for å øve i, mener Berger.

– Fjordene gjør oss i stand til å spre oss ut, flytte styrker fra sjøen opp på land og så tilbake igjen. Det er relevant erfaring som man får bruk for over hele verden. Dette er et fantastisk sted for oss å lære, eksperimentere og øve i, sier generalen.

NTB møter ham i Bardufoss, rundt 45 mil i luftlinje fra den russiske grensen – en avstand amerikanerne er fullt oppmerksomme på.

– Alle soldatene våre var klare over betydningen av dette da de så hvor vi skulle øve, sier generalen.

– Jo lenger nord man kommer i Norge, desto mer øker forståelsen av hvor viktig grensen mot Russland er og betydningen av overvåking for å forstå hva som foregår på den andre siden, sier Berger, som påpeker at de ikke har sett tegn på økt russisk spenning som følge av Nato-øvelsen.

Krevende å stå klar

Dersom et Nato-land skulle blitt utsatt for et angrep, vil dette utløse Natos artikkel 5 som sier at et angrep på ett medlemsland er å anse som et angrep på alle.

Men hvordan trener man på å til enhver tid være klar for en slik stor krise?

– Det å opprettholde en militær styrke i høy beredskap er både krevende og dyrt. Det er ikke enkelt å ha hele forsvaret ditt i vedvarende høy beredskap hver eneste dag. De færreste land, inkludert USA, klarer det, sier Berger.

Han forklarer at det isteden er behov for at en mindre del av styrken står klar til raskt å dra av gårde til det aktuelle stedet.

– Der vil de kunne planlegge, gjøre forberedelser og kjøpe tid, sier han.

Roser Norsk-amerikansk samarbeid

Norge og USA har begge vært medlem av Nato helt fra starten da forsvarsalliansen ble opprettet i 1949. Forsvarssamarbeidet mellom de to landene er svært nært, understreker Berger.

Han snakker om en tillit som er bygget over tid, en tillit som må vedlikeholdes.

– Det handler om at jeg vet hva du kommer til å gjøre på min venstre eller høyre flanke. Slik tillit bygges ikke over natten. De amerikanske soldatene som her i Norge nå, lærer det som jeg lærte for over 40 år siden, at i en krise vil ikke deres nære allierte nøle et sekund – de vil sette livet sitt på spill.