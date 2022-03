Ledere i Trondheim får fridager som koronabonus

Kommunale ledere som ikke får betalt for overtidsarbeid, får ekstra fridager i koronabonus. Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB Les mer Lukk

NTB

Over 200 ledere i Trondheim kommune får ekstra feriedager i bonus som en påskjønnelse for mye jobb under pandemien.