Bilbrann i Oslo

NTB

Nødetatene rykket natt til fredag ut til en bilbrann på Bjerke i Oslo. Politiet sier ingenting tyder på at det ligger noe kriminelt bak.

En person som hadde sett flammer og hørt smell, ringte inn og varslet om hendelsen ved 2-tiden natt til fredag.

Operasjonsleder Tor Gulbrandsen i Oslo politidistrikt sier det ikke er bygninger i nærheten av bilen som brant, men at flere andre biler kan ha fått skader.

– Da er det varmeskader fra brannen som er mest nærliggende. Slukkingsarbeidet er i gang, og da klarer brannvesenet ofte å begrense skadene, selv om det er mye som kan brenne på en bil, slik at det tar noe tid å slukke slike branner, forklarer Gulbrandsen til NTB.

Han sier det ikke er noen indikasjoner på at det ligger noe kriminelt bak brannen, men legger til at det er for tidlig å si hvordan den har startet.