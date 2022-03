UDI åpner nye ventemottak for Ukraina

NTB

Etter kritikk av forholdene ved ankomstsenteret i Råde, inkludert lang ventetid, hasteåpner UDI nye ventemottak for ukrainske flyktninger.

De nye hotellmottakene skal åpne i samarbeid med Norsk Folkehjelp, skriver Aftenposten. Den ideelle organisasjonen har erfaring fra drift av asylmottak tidligere,

Det er kommet så mange flyktninger at forholdene ved ankomstsenteret i Råde beskrives som kritiske.

– Vi har hatt en dialog med UDI og er klar til å stille opp på kort varsel. Det handler om å gi flyktningene tak over hodet før de kommer til ankomstsentrene, sier seksjonsleder Milena Tevanovic i Norsk Folkehjelp.

Det første nye mottaket blir trolig på Hotel Scandic Gardermoen. Det ligger an til at flyktningene skal bo her noen dager før de drar vider til ankomstsenteret i Råde, der de registreres.

Der varsler politiet endringer i reglene for å få fortgang i registreringen, slik at flyktningene kan bosettes i norske kommuner. Torsdag ettermiddag var fortsatt halvparten av de minst 9.000 flyktningen som har kommet fra Ukraina, ikke registrert.