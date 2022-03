Manglerud-siktede erkjenner å ha forårsaket sin kones død

Politiet rykket ut til Manglerud i Oslo mandag etter at en kvinne ble funnet død. Kvinnens ektemann er siktet for drap. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

NTB

Mannen som er siktet for å ha drept sin kone på Manglerud erkjenner å ha forårsaket hennes død. Det er uavklart om han erkjenner straffskyld.

– Han erkjenner rent faktisk at det er han som har forårsaket hennes død. Men dette med subjektiv skyld og forholdene rundt, det juridiske skillebegrepet, vil bli avklart i samtale med politiet, forteller mannens forsvarer, Aase Karine Sigmond, til NTB.

Fra før er det kjent at den siktede har knyttet seg til drapet ved at han selv møtte opp på Manglerud politistasjon på mandag og fortalte at kona lå død i parets leilighet.

Tirsdag ble mannen varetektsfengslet i fire uker med brev-, besøks- og medieforbud. Han samtykket til fengslingen og møtte ikke i retten.

Mannen har så langt ikke vært i form til å bli avhørt av politiet, forteller Sigmond, som traff sin klient torsdag. Hun forteller at det blir avhør til uka.

– Vi har dialog med politiet om når det blir, men jeg regner med det blir på tirsdag. Det er ikke helt fastsatt.