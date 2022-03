NTB

Ida Wolden Bache blir utnevnt som ny sentralbanksjef for en åremålsperiode på seks år, opplyser Finansdepartementet.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) vil så snart som mulig legge fram en innstilling for Kongen i statsråd om utnevnelsen, opplyser Finansdepartementet.

– Det er kort tid siden vi fullførte en grundig ansettelsesprosess hvor Ida Wolden Bache ble vurdert som svært kompetent for stillingen. Hun har allerede fungert som sentralbanksjef i noen uker og fyller rollen på en god måte. Norge har en utmerket sentralbanksjef i henne, sier Vedum.

Forståelse for avgjørelsen

Jens Stoltenberg opplyste torsdag at han har trukket seg fra stillingen som sentralbanksjef for å fortsette som generalsekretær i Nato.

– Jeg skulle selvfølgelig gjerne sett at Jens Stoltenberg ble vår neste sentralbanksjef, men vi står midt i en dramatisk situasjon i Europa og jeg har stor forståelse for at han prioriterer å fortsette i den viktige rollen han har i Nato, sier Vedum.

Knivet om stillingen

Wolden Bache og Stoltenberg ble trukket fram som de sterkeste kandidatene til sentralbanksjefstillingen. 4. februar ble Stoltenberg utnevnt. Han skulle etter planen begynne i stillingen i desember, og Wolden Bache har siden 1. mars vært sentralbanksjef i påvente av dette.

Finansdepartementet vil om kort tid starte prosessen med å ansette ny visesentralbanksjef, en rolle Ida Wolden Bache hadde før hun tok over som sentralbanksjef etter at Øystein Olsen gikk av.