Zelenskyj er klar til å tale til Stortinget

NTB

President Volodymyr Zelenskyj bekrefter at han skal tale til Stortinget i nær framtid. – En stor ære, sier stortingspresident Masud Gharahkhani.

Volodymyr Zelenskyj bekrefter at han skal holde en appell til Stortingen i nær framtid, opplyser stortingspresident Masud Gharahkhani (Ap) til NTB.

– Det er en stor ære at den ukrainske presidenten som kjemper en beundringsverdig kamp for sitt land, har takket ja, sier han.

Det arbeides nå med å finne en teknisk løsning for videooverføring til Stortinget.

I dialog med menneskene rundt Zelenskyj

Gharahkhani sier at talen vil holdes i nær framtid, men kan ikke si noe konkret om tidspunktet.

– Vi har tett dialog med ambassadøren og mennesker rundt Zelenskyj. Ukrainas president lever i en umenneskelig tid. Men tidspunktet for talen vil bli i nær framtid.

– Stortinget står sammen med det ukrainske folk. Det at Zelenskyj kan holde en appell i hjertet av det norske demokratiet, er en ære.

Det var Gharahkhani som i forrige uke kontakt Ukrainas ambassadør til Norge Vjatsjeslav Jatsiuk for å høre om mulighetene for at Zelenskyj kunne tale til Stortinget.

Positiv til invitasjonen

På en pressekonferansen torsdag formiddag bekreftet ambassadøren at Zelenskyj ønsker å tale for Norges folkevalgte.

– President Zelenskyj var positiv til invitasjonen, sa Jatsiuk.

Tidligere har Zelenskyj talt via videolink til blant annet den amerikanske kongressen, den tyske forbundsdagen og EU-parlamentet.

I en pressemelding tar Stortinget forbehold om at situasjonen i Ukraina kan endre seg raskt, og at det kan det bli nødvendig å avlyse møtet med Stortinget på kort varsel.