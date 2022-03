Stortinget stiller ut aviskarikaturer – bestilte en ekstra tegning av Putin

NTB

Stortingets kunstutvalg viser fram ti avistegninger i vandrehallen fra året som har gått. – Det viser takhøyden i demokratiet vårt, mener Stortinget.

– Politisk satiretegning og karikatur er viktig for ytringsfrihet i norsk presse, og med dette verdsetter Stortingets kunstutvalg virkelig den frie strek i Norge, sier kurator Bianca Boege ved Avistegnernes hus, som tilhører Museene i Akershus (MiA).

Utstillingen avdukes torsdag formiddag i forbindelse med en avtale kunstutvalget på Stortinget har med Avistegnernes hus i Drøbak. Hvert år skal det stilles ut ti karikaturtegninger fra året som gikk.

I år har utvalget kjøpt inn en ekstra tegning av tegner Inge Grødum. Tegningen viser Putin sittende ved sitt 6 meter lange bord som han ved flere anledninger har vært avbildet ved.

– Karikaturtegninger illustrerer hva ytringsfrihet betyr i praksis. De skal sette saker på spissen, kan fornærme og latterliggjøre, sier stortingspresident Masud Gharahkhani (Ap). Han skal avduke tegningene, som var på plass onsdag kveld.

Han sier at han selv er blitt karikert, og at man kan få blandende følelser. Han understreker imidlertid at det er bra at det daglig publiseres karikaturtegninger i norske aviser.

Utstillingen skal være tilgjengelig for alle. Hver første mandag i måneden holdes det åpne kunstvandringer i vandrehallen på Stortinget for alle som vil se Stortingets kunstsamling , opplyser stortingspresidenten.