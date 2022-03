Norske skip rammes av sanksjonene mot Russland

NTB

Norske rederier jobber for å ivareta russiske og ukrainske sjøfolk som jobber på norske skip. Samtidig rammes næringen av sanksjonene mot Russland.

– Vi er opptatt av å følge sanksjonene og hensikten med disse: å ramme Putin-regimets kontantstrøm, sier administrerende direktør Harald Solberg i Rederiforbundet.

Forbundet har torsdag sin årskonferanse, og konflikten i Europa bidrar til stor usikkerhet for medlemmene. Mange norske rederier har besluttet å ikke ta nye laster til og fra Russland, også last som ikke er sanksjonert.

– For næringen er det selvsagt en utfordring, det er et marked som forsvinner. Det er ikke kostnadsfritt på noen måte, men en det er en konsekvens av at det er visse typer atferd man ikke kan akseptere. Dette er en forferdelig krig, og den påvirker selvfølgelig samhandelen med Russland, sier Solberg.

Vanligvis har norskkontrollerte skip rundt 1.300 havneanløp i Russland. Dette tallet ventes å reduseres kraftig, men Solberg sier det er vanskelig å gi konkrete anslag.

Ikke noe å komme hjem til

Krigen får også konsekvenser for mannskapene på norske skip. Om lag 2.000 russiske og 1.200 ukrainske sjøfolk jobber i den norske flåten. Solberg understreker at de russiske sjøfolkene anses som en uskyldig tredjepart og ikke ansvarlige for Putins handlinger.

– Det er ikke sånn at de ikke får jobbe, vi er opptatt av å ivareta dem, sier han.

For de ukrainske sjøfolkene har det vært vanskelig å komme seg hjem til Ukraina.

– Blant dem som mønstrer av i europeiske havner, er det mange som ikke nødvendigvis har noe å reise hjem til. Det er en dramatisk situasjon.

Rederiene jobber tett med å følge opp og bistå de som har behov.

– Det har gått ut en anmodning fra den ukrainske sjømannsorganisasjonen om at ukrainske sjøfolk som vil være lengre om bord, får det. Det er en anmodning jeg har inntrykk av at følges opp, sier Solberg.

En perfekt storm

Rederiforbundet har ikke mottatt noen meldinger om problemer mellom russiske og ukrainske sjøfolk om bord på båtene.

Solberg er forberedt på at krigen kan bli langvarig og konsekvensene store. To år med koronapandemi har ført til en allerede presset verdikjede.

– Dette er så nær man kan komme en perfekt storm i mange markeder. Vi er på vei ut av en pandemi som har ført til strekk i verdens forsyningslinjer. Det er store forsinkelser innen transport. Så kommer det en krig på toppen av dette.

Krigen fører til at Europa vil jobbe for å gjøre seg uavhengig av russisk olje og gass, noe som innebærer muligheter for Norge og fornybar energi, mener Solberg.

– Særlig ligger det muligheter i havvind. Det mener vi at Norge må få ordentlig fart på.