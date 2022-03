NTB

Dette er blant de ventede hendelsene i dag, torsdag 24. mars.

Vestlige ledere samles til en rekke møter i Brussel for å diskutere krigen i Ukraina. Dagen begynner med et ekstraordinært toppmøte ved Natos hovedkvarter, der statsminister Jonas Gahr Støre deltar.

Det er også knyttet spenning til om Jens Stoltenberg blir bedt om å fortsette som Nato-sjef i ett år til, slik det har blitt spekulert om.

Renta settes opp – tror ekspertene

Allerede ved forrige rentebeslutning i januar varslet Norges Bank en renteøkning i mars. Det tror økonomene de blir stående ved.

Mye tyder dermed på at styringsrenta økes fra 0,5 til 0,75 prosent i dag. Rentemøtet er klokka 10.30.

Liv Ullmann hedres i Hollywood

I kveld er det stor mottakelse for å feire Liv Ullmanns Æres-Oscar, som deles ut i morgen. Hele Norges filmdiva hylles av Hollywood når hun tildeles den høythengende Æres-Oscaren, eller Governors Awards, for sin innsats gjennom et langt liv i filmbransjen. Prisen deles ut i en egen seremoni, to dager før årets Oscar-show går av stabelen.

Er Hegerberg med i troppen?

Klokka 9.30 offentliggjør kvinnelandslagssjef Martin Sjögren troppen til kvalifiseringskampene til fotball-VM Kosovo og Polen. Ifølge TV 2 blir Ada Hegerberg igjen en del av landslaget etter nesten fem års pause, men dette er ikke bekreftet.

Fotballgutta trener på Ullevaal

Herrelandslagstrener Ståle Solbakken holder pressekonferanse sammen med en av spillerne i forkant av morgendagens fotballkamp mot Slovakia. Det skjer klokka 11.30, og en halvtime senere samles laget til trening på Ullevaal stadion.

Carlsen i semifinale

Hurtigsjakkturneringen Champions Chess Tour har kommet fram til semifinalene. Verdensener Magnus Carlsen møter kinesiske Ding Liren, som er rangert som nummer tre i verden. I den andre kampen møtes Le Quang Liem fra Vietnam og Jan-Krzysztof Duda fra Polen. Kampene starter klokka 18.