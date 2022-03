NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til torsdag 24. mars.

Rapport: Ukraina gjør framskritt rundt Kyiv



Ukraina øker presset på russiske styrker rundt Kyiv og har trolig klart å gjenerobre forstedene Makariv og Mosjtsjun, ifølge britisk etterretning.

– Ukraina øker presset mot russiske styrker nordøst for Kyiv. Russiske styrker i området står allerede overfor betydelige problemer med forsyninger og moral, heter det i den daglige etterretningsrapporten fra det britiske forsvaret.

– Ukrainske styrker utfører vellykkede motangrep mot russiske stillinger i landsbyer i utkanten av hovedstaden og har trolig gjenerobret Makariv og Mosjtsjun. Det er en reell mulighet for at ukrainske styrker nå er i stand til å omringe russiske enheter i Butsja og Irpin, heter det videre.

Avis: Biden gjør forberedelser i tilfelle Putin skulle trykke på atomknappen



Det hvite hus har angivelig samlet en gruppe som forbereder seg på scenarioer der Russlands president Vladimir Putin tar i bruk sine kraftigste våpen. New York Times skriver at gruppa, som har fått navnet «Tiger Team», gjør forberedelser knyttet til hvordan USA og landets allierte bør reagere om Putin tar i bruk kjemiske eller biologiske våpen eller atomvåpen.

Gruppa ser også på hva slags respons Putin skal bli møtt med om Russland utfører angrep på Nato-territorium, for eksempel mot leveranser av våpen og bistand til Ukraina, får avisa opplyst av flere tjenestepersoner tett på prosessen.

Dommer anklager Trump for grove forbrytelser

Dommeren Mark Pomerantz, som ledet etterforskningen av Donald Trump i Manhattan før han sa opp i februar, mener ekspresidenten er skyldig i grove forbrytelser. Pomerantz skriver i et oppsigelsesbrev publisert av New York Times at han var svært uenig i avgjørelsen statsadvokaten på Manhattan tok om å ikke ta ut tiltale.

– Gruppa som har etterforsket Trump, er ikke i tvil om hvorvidt han begikk forbrytelser – det gjorde han, skriver Pomerantz i brevet fra februar.

SV vil gi mer til dem som bruker lite strøm

– Vi vet at det er folk med lave inntekter som har lavt forbruk, så det gir en god sosial profil, forklarer SV-leder Audun Lysbakken til VG. Regjeringen vil videreføre strømstøtten i et år og dekke 80 prosent av prisen over 70 øre per kilowattime (kWh). SV vil dekke 100 prosent av en strømpris over 50 øre for de første kWh i løpet av en måned og 80 prosent for de neste 2000 kWh.

Gir ansatte bonus for å flytte ferien

For å få feriekabalen til å gå opp tilbyr Trondheim kommune 20.000 kroner i bonus til blant annet helsepersonell for å unngå ta ferie midt på sommeren. Bonusen går til dem som «avtaler avvikling av hovedferie i andre perioder enn uke 26-32», skriver Adresseavisen. I tillegg kan sommervikarer som er sykepleiere eller vernepleiere få 15.000 kroner i bonus hvis de jobber minst seks uker i sommerferieperioden.