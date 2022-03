Apotekkjede sender ut jodtabletter

NTB

Apotek1 har fått inn en leveranse med jodtabletter til grossist som sendes ut til apotekene i slutten av uken.

Tablettene som skal fordeles torsdag og fredag er ikke Jodix, som er solgt tidligere, men Kaliumjodid SERB, opplyser Apotek 1 i en epost til NTB.

Kaliumjodid SERB er reseptfritt og er, i likhet med Jodix, høydose jod til atomberedskap, men har en annen dosering. Kjeden opplyser at tabletten kun er ment til bruk ved atomulykker og kun skal tas ved beskjed fra myndighetene.

Det er spesielt barn og unge under 18 år, gravide og ammende som skal ta tablettene, fordi de har størst risiko for å få kreft i skjoldbruskkjertelen etter å ha blitt utsatt for radioaktivt jod. I helt spesielle situasjoner med veldig mye stråling kan tablettene også være aktuelle for voksne mellom 18 og 40 år, skriver Apotek 1. De over 40 år har svært liten risiko for å få kreft i skjoldbruskkjertelen og trenger ikke ta jodtabletter.

Jod har vært utsolgt fra apotekene de siste ukene, og flere steder er det lange ventelister etter stor pågang den siste måneden.