Niklas Baarli blir programleder for «Farmen»

– Det er en uendelig ære, sier 32-åringen.

Onsdag melder TV 2 at Niklas Baarli blir ny programleder for det populære realityprogrammet «Farmen». Han tar over programlederrollen etter Mads Hansen.

Baarli blir også programleder for «Gullruten».

– Det er en uendelig ære å «lande» så store jobber i TV 2. Man blir jo ydmyk av mindre. En aldri så liten barndomsdrøm som går i oppfyllelse, sier han ifølge TV 2.

Baarli var selv nylig deltager i kjendisversjonen av «Farmen».

– Niklas har gjort en solid jobb for oss i TV 2 i ulike roller over lengre tid, og er blitt en viktig profil for oss. Vi gleder oss til å se han i både glamorøse «Gullruten» og som programleder i seerfavoritten «Farmen», sier Kathrine Haldorsen, programredaktør i TV 2.

Baarli har de siste årene vært programleder for «God kveld Norge» på kanalen. Før det var han i ansatt i NRK i en årrekke, og var blant annet en kjent radiostemme.