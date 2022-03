Massør frifunnet for å ha voldtatt kunde på massasjebenken

En massør er frikjent for å ha voldtatt en kunde under en massasjetime i 2019.

NTB

En massør ble i tingretten i fjor dømt til fengsel for å ha voldtatt en kunde. Nå slipper mannen fengsel, men må ut med erstatning.

Oslo tingrett dømte i fjor mannen til tre år og tre måneders fengsel for å ha voldtatt kvinnen under en massasjetime i Oslo i 2019. Han ble også dømt til å betale kvinnen 130.000 kroner i erstatning og ble fradømt retten til å drive massørvirksomhet i fem år.

Kvinnen hadde noen år i forkant av hendelsen i 2019 blitt utsatt for svært grov vold og overgrep av en annen mann, og hadde som følge av dette fått psykiske og fysiske plager.

Ifølge dommen mener flertallet i lagmannsretten at det er usikkert hva som skjedde under massasjetimen.

«I lys av hennes egen forklaring, historie og psykiske tilstand legger flertallet til grunn at hun var svært var for enhver form for berøring fra menn, særlig i nærheten av intimsonene. Det kan slik flertallet ser det, ikke utelukkes at hun har misoppfattet situasjonen, og oppfattet behandlingen som et seksuelt overgrep selv om det ikke var tilfellet», står det i dommen.

Mannen dømmes imidlertid til å betale kvinnen oppreisningserstatning på 150.000 kroner og erstatning for økonomisk tap på 74.000 kroner til kvinnen.

Beviskravet i erstatningssaker er mindre strengt enn i straffesaker, og til tross for at de mener det er tvil om hva som skjedde, mener flertallet likevel at kvinnens versjon av hendelsen er den mest sannsynlige.