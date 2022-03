Økende etterspørsel etter arbeidskraft

NTB

Aldri før har etterspørselen etter arbeidskraft vært større i Norge. I år viser bemanningsutsiktenene at etterspørselen har ligget på 30 prosent.

Det viser arbeidsmarkedsbarometeret til bemannings- og rekrutteringsselskapet ManpowerGroup.

– Vi ser at norsk næringsliv fortsetter å vokse og vil ansette flere. Dette gjelder for alle regioner og alle bransjer. Utfordringen nå er hvordan vi skal klare å møte etterspørselen med kvalifisert arbeidskraft, sier konsernsjef Maalfrid Brath i ManpowerGroup Norge.

Bemanningsutsiktene for første kvartal i år var på 32 prosent, som er det høyeste registrert i Norge siden undersøkelsen startet i 2003. Andre kvartal viser en etterspørsel på 29 prosent.

Undersøkelsen for andre kvartal ble gjennomført for 770 norske arbeidsgivere. Den viser at etterspørselen etter arbeidskraft fortsetter å øke. 46 prosent av arbeidsgiverne svarer at de skal ansette flere, mens 16 prosent forventer å bemanne ned.

Etterspørselen er størst innen bank, finans, forsikring og eiendom, som til sammen har bemanningsutsikter i underkant av 40 prosent for andre kvartal i 2022.