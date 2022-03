Fem personer siktet for drapsforsøk på Stovner

Ifølge politiadvokat Kari Kirkhorn fremstår det som at partene i saken ikke var «helt ukjente for hverandre». Les mer Lukk

NTB

Totalt fem personer er nå siktet for drapsforsøk etter at to menn ble knivstukket på Stovner i forrige uke.