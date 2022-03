TV 2 bryter med Altibox

TV 2 har gitt beskjed til Altibox at de avslutter forhandlingene om en ny distribusjonsavtale. Det betyr at Altibox-kunder mister TV 2s lineære kanaler fra og med 1. april.

Sjefredaktør og administrerende direktør i TV 2, Olav T. Sandnes, beklager overfor de seerne som ikke lenger får TV 2s lineære kanaler. Han konstaterer samtidig at det ikke er grunnlag for en ny avtale.

— Et partnerskap forutsetter en avtale som fungerer for begge parter. Gjennom forhandlinger over lenger tid, har det blitt tydelig at Altibox ønsker en helt annen modell enn det TV 2 har tilbudt, og som avviker vesentlig fra det TV 2 har avtalt med de andre distributørene i markedet, sier Sandnes i en pressemelding utstedt av kanalen.