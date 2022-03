Rekordmange eldre har vaksinert seg mot influensa

NTB

Tre av fire eldre har vaksinert seg mot sesonginfluensa, viser en ny undersøkelse. Flere kvinner enn menn tar vaksinen.

– Kvinner og de over 65 år er flinkest til å følge myndighetenes anbefaling, sier fagdirektør i Apotekforeningen, Hanne Andresen.

75 prosent av de over 65 år har svart at de vaksinerer seg mot sesonginfluensa. Forrige sesong var andelen 59 prosent for denne gruppen. Det kommer av en undersøkelse gjennomført av Norstat for Apotekforeningen.

44 prosent av kvinner og 35 prosent av menn har vaksinert seg, ifølge undersøkelsen.

– Det har vært en rolig influensasesong hittil, sier Andresen.

Få er derfor immune mot årets variant av sesonginfluensa, som FHI frykter at blir intens. FHI-lege Trine Hessevik Paulsen sier at vi kan stå overfor et større influensautbrudd.

– Det er uro for at det neste influensautbruddet kan bli omfattende med mange syke, sier Paulsen til NRK.