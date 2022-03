Fire unge menn tiltalt for å ha kidnappet en jevnaldrende

NTB

Til høsten må fire unge menn møte i Sør-Rogaland tingrett, tiltalt for å ha kidnappet en jevnaldrende bekjent i 2020.

Ifølge tiltalen skal de fire ungdommene ha plukket opp en jevnaldrende, som de hadde tilknytning til, utenfor et kjøpesenter i distriktet. Han ble der holdt i baksetet mot sin vilje, og ha blitt truet med å få kuttet av fingrene. Han ble også truet med at han ville bli waterboardet, dersom han kontaktet politiet, skriver NRK.

De tiltalte ønsket, ifølge tiltalen, å komme seg inn i leiligheten til en slektning av den fornærmede. Da de ankom denne leiligheten skal også slektningen ha blitt truet med kniv, for deretter å ha blitt ranet. De fire er tiltalt for frihetsberøvelse, tvang og ran. Den av de fire som er ansett som hovedperson, er også tiltalt for trusler.

Forsvareren til én av de tiltalte, Harald Søndenå Jacobsen, sier at hans klient angrer på det han har gjort. Jacobsen, i tillegg til to av de andre tiltaltes forsvarere, er kritisk til at det har tatt så lang tid å få saken opp for retten. Hendelsen fant sted i september 2020, men det ble ikke tatt ut tiltale før i oktober 2021, og saken kommer ikke opp for retten før i enden av august 2022.

Politiet, ved politiinspektør Therese Braut Våge, erkjenner at de har brukt for lang tid på saksbehandlingen.