Trafikklærer siktet for seksuell krenking av elever

NTB

En trafikklærer i Møre og Romsdal er siktet for å ha seksuelt krenket flere elever.

– Vi har mottatt tre anmeldelser fra unge kvinner som mener de har blitt utsatt for både fysisk og verbal seksuell krenkede atferd fra trafikklæreren, bekrefter politiadvokat Mathias Häber i Møre og Romsdal politidistrikt til TV 2.

For noen uker siden ble mannen også siktet for ervervelse av bilder som seksualiserer barn. I ettertid er han også siktet for seksuelt krenkende atferd. Forholdene som de unge kvinnene har anmeldt skal ha skjedd i forbindelse med trafikkopplæring i fjor, og ett tilfelle er noe lenger tilbake i tid, opplyser politiadvokaten.

Häber forteller at det gjenstår noe arbeid før politiet vil gjøre en påtalemessig vurdering.

Mannen nekter straffskyld for begge siktelsene, og hans forsvarer ønsker ikke å kommentere saken overfor TV 2.