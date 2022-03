Over halvparten av menn vil ha atomkraft

NTB

51 prosent av norske menn mener Norge bør satse på atomkraft. Kvinner er mer skeptiske, ifølge en fersk undersøkelse.

Norge bør satse på atomkraft for å løse energikrisen, mener et flertall av norske menn. Det kommer fram i en Norstat-undersøkelse gjennomført for NRK.

Blant norske kvinner er 16 prosent positive til atomkraft i Norge. Andelen som svarer «vet ikke» er 17 prosent for menn og 42 prosent for kvinner. 32 prosent av menn er uenige, mot 42 prosent av kvinnene.

Atomkraft har stabil produksjon av energi og ingen utslipp av drivhusgasser, men produserer radioaktivt avfall som er vanskelig å håndtere over tid.

Flere fylkeslag i Norge ønsker å se nærmere på kjernekraft. Blant annet har Innlandet Venstre. Innlandet Høyre, Troms og Finnmark Høyre og Oslo Frp vedtatt å utrede kjernekraft i Norge.

Miljøpartiet De Grønne har programfestet støtte til kjernekraft, noe de vedtok i fjor.

Ukraina-krigen har gjort at Europa ser seg om etter alternativer til russisk gass. Blant annet har Belgia bestemt å utsette utfasingen av kjernekraft i ti år.