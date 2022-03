NTB

Dette er blant de ventede hendelsene i dag, onsdag 23. mars.

Stortingets spørretime

Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap), barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) og landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp) deltar i muntlig spørretime i Stortinget klokka 10.

EU-kommisjonen presenterer plan for matsikkerhet

EU-kommisjonen legger fram en plan for matsikkerhet i unionen etter Russlands invasjon av Ukraina.

16 år gammel flyger skal fly jorda rundt

Mack Rutherford (16) innleder en flytur jorda rundt. Han håper å bli den yngste som har fløyet solo rundt hele kloden.

Kvartfinaler i Mesterligaen

Onsdag kveld er det et nytt kvartfinaleoppgjør i kvinnenes Mesterliga. Juventus møter Ada Hegerbergs Lyon klokken 18.45, og Frida Maanums Arsenal spiller mot Wolfsburg klokken 21.

Tredje etappe i Volta a Catalunya i Spania

Nordmannen Jonas Iversby Hvideberg erobret tirsdag ledertrøyen i Volta a Catalunya etter å ha vært i et nytt brudd hvor han sikret seg bonussekunder. I dag er det klart for tredje etappe på strekningen Perpignan-La Molina. Sykkelrittet består av i alt sju etapper. Rytterne skal over flere tøffe fjell, og to av etappene avsluttes på toppen av seige stigninger.