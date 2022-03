NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til onsdag 23. mars.

Verdensener Ashleigh Barty legger opp som tennisspiller



Australske Ashleigh Barty, som er rangert som verdens beste kvinnelige tennisspiller, legger opp i en alder av 25. Den overraskende kunngjøringen kommer mindre enn to måneder etter at hun vant Australian Open på hjemmebane, hennes tredje Grand Slam-tittel.

– Dagen i dag er vanskelig og fylt med følelser for meg, da jeg kunngjør at jeg pensjonerer meg fra tennis, sier hun i en følelsesladd video på Instagram.

USA mener Russland har mistet 10 prosent av soldatene i Ukraina

Russland har mistet 10 prosent av styrkene sine i Ukraina siden invasjonen startet, anslår en amerikansk tjenesteperson overfor flere medier. USA har anslått at Russland samlet 150.000 soldater og fly, artilleri, stridsvogner og andre våpen langs grensa mot Ukraina før invasjonen ble innledet 24. februar.

– For første gang kan det være at de er litt under 90 prosent, sa han i en brifing til amerikanske journalister, som det amerikanske forsvarsdepartementet har publisert. Det ble ikke lagt fram bevis for påstanden

Tornado rammet New Orleans



Minst en person er død etter at en tornado raste gjennom deler av New Orleans tirsdag. Tornadoen er del av et større stormsystem som allerede har krevd ett menneskeliv i Texas. Tornadoen synes å ha startet i en av New Orleans' forsteder, før den flyttet seg øst over Mississippi-elva og inn i byens østlige deler.

Guy McGinnis, som leder St. Bernard fylke, sier til WWL-TV at det er «utbredte skader» i delene av fylket som grenser mot New Orleans i øst. Letemannskaper har gått gjennom boliger på leting etter folk, og de har rykket ut til nødanrop fra folk som ble sittende fast i hjemmene sine.

Tror 20.000 ukrainere raskt kan komme i arbeid

LO og NHO ber om at ukrainere som kommer til Norge som flyktninger, blir tatt godt imot i arbeidslivet.

– Det er bra for flyktningene å komme seg ut i jobb, og det er bra for barna å komme seg ut i skole og barnehage, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid til Aftenposten.

Vil begrense overskudd ved flyktningmottak

Brorparten av akuttmottakene for ukrainske flyktninger drives av private selskaper. Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) sier til Nationen at det er viktig å sørge for at selskapene ikke får betalt veldig mye mer enn de har i driftsutgifter. Samtidig sier hun det er naturlig at de private aktørene skal tjene noe på å drive akuttmottak på oppdrag fra det offentlige.

– Uten dem ville det nok vært vanskelig å løse den enorme utfordringen vi står overfor. Dette er også selskaper som er ressurser i den jobben vi nå skal gjøre, sier hun.