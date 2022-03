E-sjefen: – Ikke overrasket over at Russland bruker sivile kapasiteter til etterretning

Et russisk seismikkskip hadde instruks om å følge med på det norske spionskipet Marjata. Sjefen for Etterretningstjenesten er ikke overrasket over at russerne følger med – eller over at de bruker sivile ressurser på dette. Arkivfoto: Ole Berg-Rusten / NTB

NTB

På et russisk seismikkskip ble det oppdaget en instruks om å følge med på det norske etterretningsskipet Marjata. Etterretningssjefen er ikke overrasket.

Viseadmiral Nils Andreas Stensønes sier til Bergens Tidende/E24 at han ikke er overrasket over at russerne følger med på Marjata.

– Det er vårt etterretningsfartøy, og en av de kapasitetene vi har til stede i nordområdene for å følge med på aktiviteten. Da tar vi det som selvsagt at Russland søker å holde oversikt over hvor fartøyet er til enhver tid, sier Stensønes, som leder Etterretningstjenesten.

Han er heller ikke overrasket over at et sivilt skip blir brukt til å holde utkikk etter Marjata.

– I Russland og en del andre mer autoritære stater, blander en sammen sivil og militær virksomhet helt bevisst. Det er heller ingen overraskelse at de bruker sivile kapasiteter til etterretningsformål, sier Stensønes.

Han legger til at norsk etterretning følger nøye med på hva slags etterretningsaktivitet Russland bruker mot Norge.

Det russiske seismikkskipet seiler under russisk flagg og er eid av et selskap som igjen er eid av den russiske staten. Selskapet utfører seismikkoppdrag både for statlige russiske selskaper og for internasjonale, kommersielle aktører.