MDG krever prisgaranti for kornbønder

NTB

MDG ber regjeringen gi norske bønder en skriftlig garanti for at de ikke vil tape penger på å dyrke matkorn som følge av Ukraina-krigen.

Ukraina-krigen har ført til at flere land øker sin matkornproduksjon av beredskapshensyn.

Høye gjødselpriser gjør imidlertid at norske bønder vegrer seg mot å så matkorn i år, fordi matkorn er mer gjødselkrevende enn fôrkorn, ifølge MDG.

De og Venstre har sendt inn et forslag til Stortinget tirsdag:

– Bøndene må få skriftlige garantier for at det skal lønne seg å dyrke matkorn, og de må få garantiene nå, før såkornet går jorda, sier Rasmus Hansson, næringspolitisk talsperson for MDG, i en uttalelse.

– Russland og Ukraina er blant verdens største hveteeksportører, og krigen driver matprisene på verdensmarkedet oppover. Det kan få katastrofale konsekvenser for fattige land, legger han til.

Russland er verdens største hveteeksportør, og Ukraina er sjette størst. FN advarer om at krigen kan føre til at de globale matprisene kan øke med 22 prosent.