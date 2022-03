Vold i hjemmet: Dobbelt så mange henvendelser i fjor

NTB

Det var mer enn dobbelt så mange henvendelser om vold i nære relasjoner i 2021 sammenlignet med året før, ifølge tall fra Vold- og overgrepslinjen (VO-linjen).

I 2020 var totalt 1.431 personer i kontakt med VO-linjen om vold i nære relasjoner. I 2021 tok 2.925 personer kontakt, noe som er en økning på 104 prosent.

– Mange har lenge levd isolert i eget hjem, og for noen er hjemmet et utrygt og farlig sted å være. Vår store bekymring var at isolering og omfattende usikkerheter ville lede til en økning av vold i nære relasjoner, sier prosjektleder Julie Haatuft i VO-linjen.

Desember var måneden med flest henvendelser til VO-linjen. Da tok 416 personer kontakt, sammenlignet med 124 i samme måned året før. Det er en økning på 235 prosent.

25 prosent av henvendelsene i 2021 var fra personer som var i kontakt med hjelpeapparatet for første gang.