Søreide vil ha svar på hvordan Ukraina-krigen påvirker Norge på lengre sikt

NTB

Fremtiden er usikker, men Ine Eriksen Søreide (H) forventer likevel at regjeringen løfter blikket og analyserer hvordan Ukraina-krigen påvirker Norge på sikt.

Tirsdag skal utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) holde sin utenrikspolitiske redegjørelse i Stortinget. Eriksen Søreide leder utenriks- og forsvarskomiteen i nasjonalforsamlingen og sier hun forventer å høre mer om de langsiktige konsekvensene av krigen i Ukraina.

– Vi står på mange måter i en perfekt storm, med krig i Europa og en matvarekrise som kan gi sosial uro i Midtøsten og føre til omfattende migrasjon. I tillegg har vi energipriser som påvirker vårt kontinent og hele verden. Dette kan prege sikkerhets- og forsvarspolitikken i årtier, sa den tidligere utenriksministeren på NRKs Politisk kvarter tirsdag morgen.

Hun mener regjeringen bør styrke samarbeidet med nære allierte, både USA og Nato, allierte i Europa og de nordiske landene, samt sørge for at Norge henger med og påvirker når samarbeidet i EU og Europa skyter fart.

Huitfeldt varsler at dagens redegjørelse vil bli dypt preget av Ukraina-situasjonen.

– Vi står i en situasjon som er helt annerledes enn for et år tilbake. Det pågår en invasjonskrig på det europeiske kontinent som setter hele arkitekturen i sikkerhetspolitikken som har tjent oss vel i 30 år, under press. Jeg vil bruke mesteparten av redegjørelsen på å beskrive dette og hvordan vi skal håndtere dette fra norsk side, sa Huitfeldt.

– Det viktige er å bygge opp troverdig avskrekking, samtidig som vi bidrar til lavspenning og unngår misforståelser, sa hun.