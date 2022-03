NTB

Dette er blant de ventede hendelsene i dag, tirsdag 22. mars.

Olje- og energiministeren møter sametingspresidenten

Klokka 16 møter Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) sametingspresident Silje Karine Muotka i Oslo for å diskutere Fosen-saken. I oktober 2021 fikk reineierne på Fosen medhold i Høyesterett. I den oppsiktsvekkende dommen slo Høyesterett fast at utbyggingen av vindkraftverkene på Storheia i Åfjord og Haraheia i Roan på Fosen krenker reindriftssamenes rett til kulturutøvelse etter FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter artikkel 27. I ettertid har reineierne krevd at de to vindkraftverkene må rives.

Dom ventes i sak mot Navalnyj

En dom ventes i enda en korrupsjonssak som er reist mot opposisjonslederen Aleksej Navalnyj i Russland. Navalnyj har blitt særlig kjent for sine avsløringer av korrupsjon i det russiske maktapparatet, men blir selv rettsforfulgt av russiske myndigheter.

Fem år siden terrorangrep i London

Det er tirsdag fem år siden terrorangrepet på Westminster Bridge i London, der gjerningsmannen kjørte en bil inn i en folkemengde og gikk til angrep med kniv. Seks personer ble drept i angrepet.

Champions Chess Tour

Magnus Carlsen møter Le Quang Liem fra Vietnam i grunnspillet i fjerde dag av den andre turneringen i Champions Chess Tour i hurtigsjakk. Carlsen møter Liem ved sjakkbordet klokka 18.

Mesterligaen for kvinner

Tirsdag kveld sparkes første kamp av kvartfinalene i kvinnenes Mesterliga i gang. Klokka 18.45 spiller Bayern München mot – Paris Saint-Germain. Noen timer senere, klokka 21, spiller Real Madrid mot Caroline Graham Hansen og Ingrid Syrstad Engens Barcelona.